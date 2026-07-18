Рейтинг@Mail.ru
У Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 18.07.2026
У Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море, пишут СМИ

FT: Украина испытывает проблемы с экспортом зерна через черноморские порты

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз в порту Одессы, Украина
Сухогруз в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Украины возникли проблемы с экспортом зерна через черноморские порты, утверждает газета Financial Times.
  • Минобороны сообщало о поражении порта "Черноморск", который обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины.
  • По данным газеты, крупнейший порт Одессы, используемый в интересах ВСУ, потерял треть своих складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Проблемы с экспортом зерна через черноморские порты возникли у Украины, утверждает газета Financial Times.
Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта "Черноморск" в Одесской области, который является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, при этом обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины.
«
"Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море", - говорится в материале на сайте FT.
Западное издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. По данным газеты, крупнейший порт Одессы, используемый в интересах ВСУ, уже потерял треть своих складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда.
Согласно сообщению Минобороны РФ, российские войска в ночь на субботу продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ. Так, в порту "Одесса" были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
СМИ раскрыли, на что решили пойти на Украине после произошедшего в Одессе
Вчера, 03:03
 
В миреУкраинаРоссияОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала