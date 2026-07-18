"Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море", - говорится в материале на сайте FT.

Западное издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. По данным газеты, крупнейший порт Одессы, используемый в интересах ВСУ, уже потерял треть своих складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда.