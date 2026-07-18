У Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Украины возникли проблемы с экспортом зерна через черноморские порты, утверждает газета Financial Times.
- Минобороны сообщало о поражении порта "Черноморск", который обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины.
- По данным газеты, крупнейший порт Одессы, используемый в интересах ВСУ, потерял треть своих складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Проблемы с экспортом зерна через черноморские порты возникли у Украины, утверждает газета Financial Times.
Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта "Черноморск" в Одесской области, который является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, при этом обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины.
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"Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море", - говорится в материале на сайте FT.
Западное издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. По данным газеты, крупнейший порт Одессы, используемый в интересах ВСУ, уже потерял треть своих складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда.
Согласно сообщению Минобороны РФ, российские войска в ночь на субботу продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ. Так, в порту "Одесса" были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.