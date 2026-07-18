Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что насильственная мобилизация и избиение людей являются дикостью.

В Telegram-каналах Украины публикуются видео с принудительной эвакуацией мужчин призывного возраста сотрудниками ТЦК, что вызывает протесты и столкновения.

Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам, а мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил РИА Новости, что избиение людей и насильственная мобилизация, которую проводят с согласия киевских властей, являются дикостью.

В Telegram-каналах Украины регулярно публикуются видео с принудительной эвакуацией сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы) мужчин призывного возраста. В ответ на силовую мобилизацию местные жители устраивают пикеты, забрасывают военных тротуарной плиткой, ввязываются в драки.

"Посмотрите, как он (Зеленский - ред.) относится к своему народу – эти избиения, насильственная мобилизация, это же дикость", - сказал Азаров

В качестве примера он привел недавний конфликт во Львове, произошедший между жителями и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации, в результате которой пострадал мужчина. Он получил удары от сотрудника ТЦК Романа Удута, который оказался тренером по единоборствам. При этом заступившихся за пострадавшего жителей Львова после инцидента заставили извиняться. Все это, отметил Азаров, свидетельствует о запугивании украинского народа нынешними властями.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.