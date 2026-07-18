Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия активизировала боевые действия.
- По его мнению, украинская оборона может скоро оказаться неспособной сдерживать натиск ВС России.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская оборона может скоро оказаться неспособной сдерживать натиск, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Россия усилила свои боевые действия. <…> Сейчас они действуют сразу по шести направлениям. <…> Их крупные военные операции. <…> растягивают, растягивают, растягивают возможности Украины. В какой-то момент они просто не выдержат", — отметил он.
По словам Джонсона, экономика и население Украины терпят катастрофу.
"Мы разве видим, что на Украине народ сплотился вокруг флага, вокруг Зеленского? Нет, не сплотился. У них получается набирать достаточно солдат, чтобы заменить тех, кто погибает на фронте? Нет, не получается. Их заводы сейчас в рабочем состоянии? Они способны наладить производство, чтобы обеспечивать себя? <…> Россия уничтожает все это каждую ночь. <…> И, судя по всему, будет продолжать. Так что ничто не указывает ни с военной, ни с экономической, ни с политической точки зрения, что Украина добивается успеха", — пояснил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска в течение недели наносили групповые удары по объектам ВСУ, в частности, в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Под обстрелы попали и предприятия ВПК, склады боеприпасов и дронов, а также другие военные цели на Украине.
ВСУ за неделю потеряли 10155 военнослужащих.