"Они не выдержат". В США рассказали о резком ухудшении ситуации для ВСУ

"Мы разве видим, что на Украине народ сплотился вокруг флага, вокруг Зеленского? Нет, не сплотился. У них получается набирать достаточно солдат, чтобы заменить тех, кто погибает на фронте? Нет, не получается. Их заводы сейчас в рабочем состоянии? Они способны наладить производство, чтобы обеспечивать себя? <…> Россия уничтожает все это каждую ночь. <…> И, судя по всему, будет продолжать. Так что ничто не указывает ни с военной, ни с экономической, ни с политической точки зрения, что Украина добивается успеха", — пояснил аналитик.