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"Украинцы в беде". В США поразились случившемуся с солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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03:47 18.07.2026 (обновлено: 11:03 18.07.2026)
"Украинцы в беде". В США поразились случившемуся с солдатами ВСУ

Профессор Миршаймер: Украина не способна решить проблемы с нехваткой солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины не могут решить проблему нехватки личного состава и это сказывается на их боеспособности.
  • По мнению профессора, незавидное положение, в котором оказались ВСУ, с каждым днем будет только усложняться.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут решить проблему нехватки личного состава и это сказывается на их боеспособности, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Если посмотреть на ситуацию на фронте, то, по-моему, русские побеждают. Я думаю, украинцы в беде. <…> Русские <…> постепенно продвигаются, шаг за шагом. У украинцев серьезные проблемы с личным составом, и это напрямую влияет на их боеспособность", — отметил он.
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По мнению Миршаймера, незавидное положение, в котором оказались ВСУ, с каждым днем будет усложняться.
"Все факты говорят о том, что они не могут решить проблему с нехваткой людей, <…> и ситуация только ухудшается, потому что внутри самой Украины растет сопротивление мобилизации. <…> А русские наступают", — пояснил профессор.
По данным Минобороны, российские войска в течение недели наносили групповые удары по объектам ВСУ, в частности в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Под обстрелы попали и предприятия ВПК, склады боеприпасов и дронов, а также другие военные цели на Украине.
ВСУ за неделю потеряли 10 155 военнослужащих.
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