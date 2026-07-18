Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины не могут решить проблему нехватки личного состава и это сказывается на их боеспособности.

По мнению профессора, незавидное положение, в котором оказались ВСУ, с каждым днем будет только усложняться.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут решить проблему нехватки личного состава и это сказывается на их боеспособности, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Вооруженные силы Украины не могут решить проблему нехватки личного состава и это сказывается на их боеспособности, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала

"Если посмотреть на ситуацию на фронте, то, по-моему, русские побеждают. Я думаю, украинцы в беде. <…> Русские <…> постепенно продвигаются, шаг за шагом. У украинцев серьезные проблемы с личным составом, и это напрямую влияет на их боеспособность", — отметил он.

По мнению Миршаймера , незавидное положение, в котором оказались ВСУ , с каждым днем будет усложняться.

"Все факты говорят о том, что они не могут решить проблему с нехваткой людей, <…> и ситуация только ухудшается, потому что внутри самой Украины растет сопротивление мобилизации. <…> А русские наступают", — пояснил профессор.

По данным Минобороны, российские войска в течение недели наносили групповые удары по объектам ВСУ, в частности в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Под обстрелы попали и предприятия ВПК, склады боеприпасов и дронов, а также другие военные цели на Украине.