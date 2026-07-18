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СМИ раскрыли, на что решили пойти на Украине после произошедшего в Одессе - РИА Новости, 18.07.2026
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03:03 18.07.2026 (обновлено: 11:09 18.07.2026)
СМИ раскрыли, на что решили пойти на Украине после произошедшего в Одессе

FT: Украина испытывает трудности с поставками зерна после российских ударов

© Фото : соцсетиВ Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : соцсети
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина ищет альтернативные маршруты поставок зерна после российских атак по морской инфраструктуре.
  • Обсуждается возможность перенаправления части экспорта зерна речным транспортом через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина пытается найти альтернативные маршруты поставок зерна после российских атак по морской инфраструктуре ВСУ в Одессе и других частях страны, пишет газета Financial Times.
"Трейдеры обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна речным транспортом через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии", — говорится в статье.
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При этом подчеркивается, что некоторые участники рынка и вовсе приостановили закупки сельхозпродукции в Одессе.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки наносили удары по морской инфраструктуре на Украине и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Одессе поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии, в порту Южный — судно с грузами для ВСУ, а в Николаеве — еще четыре разгружавшихся сухогруза.
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