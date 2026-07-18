В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и нескольких областях Украины второй раз за ночь объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины.
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22 июня 2022, 17:18