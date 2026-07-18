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"Зеленского убьют". В США предупредили о том, что готовится в Киеве - РИА Новости, 18.07.2026
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01:02 18.07.2026 (обновлено: 01:03 18.07.2026)
"Зеленского убьют". В США предупредили о том, что готовится в Киеве

Аналитик Уилкерсон: украинцы могут сами избавиться от Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Россия уверенно побеждает Украину, и со временем украинцы могут сами избавиться от Владимира Зеленского.
  • Уилкерсон подчеркнул, что у западных стран нет внятных долгосрочных планов в отношении Украины.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия побеждает, и со временем украинцы могут сами избавиться от Владимира Зеленского, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Россия уверенно побеждает Украину <…> и побеждает решительно. И лишь вопрос времени, когда эта решительность поставит Украину в настолько безвыходное положение, что Зеленского, вероятно, убьют, или он сбежит из города, или что-то в этом роде", — отметил он.
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При этом Уилкерсон подчеркнул, что у западных стран, включая США, нет внятных долгосрочных планов в отношении Украины.
"Нет стратегической линии. По Украине нет никакой стратегии", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за неделю наносили групповые удары по объектам ВСУ, в частности, в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Под обстрел попали и предприятия ВПК, склады боеприпасов и дронов, а также другие военные цели на Украине.
ВСУ за неделю потеряли 10155 военнослужащих.
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