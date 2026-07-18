В Сумах прогремел еще один взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еще один взрыв за ночь прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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