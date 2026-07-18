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В Иране рассказали о последствиях удара США по опреснительным установкам - РИА Новости, 18.07.2026
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10:58 18.07.2026
В Иране рассказали о последствиях удара США по опреснительным установкам

Удар США по опреснительным установкам на юге Ирана лишил 10 тысяч человек воды

© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар США по опреснительным установкам на юге Ирана лишил 10 тысяч человек воды.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, которые, по заявлению Центрального командования ВС США, были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Удар США по опреснительным установкам на юге Ирана лишил 10 тысяч человек воды, сообщил иранский Красный полумесяц.
«
"Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи (в округе Джаск в южной иранской провинции Хормозган) подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в десять тысяч человек лишились воды", - говорится в заявлении.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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