В Иране рассказали о последствиях удара США по опреснительным установкам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удар США по опреснительным установкам на юге Ирана лишил 10 тысяч человек воды.
- Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, которые, по заявлению Центрального командования ВС США, были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Удар США по опреснительным установкам на юге Ирана лишил 10 тысяч человек воды, сообщил иранский Красный полумесяц.
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"Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи (в округе Джаск в южной иранской провинции Хормозган) подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в десять тысяч человек лишились воды", - говорится в заявлении.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.