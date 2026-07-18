В Иране рассказали о последствиях удара США по опреснительным установкам

«

"Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи (в округе Джаск в южной иранской провинции Хормозган) подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в десять тысяч человек лишились воды", - говорится в заявлении.