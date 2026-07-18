Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение.
- За сутки было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии.
- Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие", - отметили в МО РФ.