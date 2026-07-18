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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 18.07.2026
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12:22 18.07.2026 (обновлено: 12:28 18.07.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 370 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение.
  • За сутки было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие", - отметили в МО РФ.
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