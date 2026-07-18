ЦАХАЛ заявила о нанесении удара по группе бойцов "Хезболлы" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по группе бойцов шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.
- Удар был нанесен после обнаружения группы бойцов "Хезболлы", управлявших беспилотниками в районе населенного пункта Кфар-Тебнит.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по группе бойцов шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"ЦАХАЛ нанес удар (по бойцам "Хезболлах" - ред.) для устранения угрозы военным ЦАХАЛ, выполнявшим задачи поблизости", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.