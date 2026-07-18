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NYP: ужин корреспондентов с участием Трампа пройдет при усиленной охране - РИА Новости, 18.07.2026
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17:55 18.07.2026

NYP: ужин корреспондентов с участием Трампа пройдет при усиленной охране

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности.
  • Мероприятие запланировано на 24 июля и пройдет в гостинице Waldorf Astoria.
  • Организаторы заменят традиционные бумажные пропуска электронными и откажутся от большого светского приема, а для проверки посетителей привлекут охранную компанию.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности в связи с попыткой покушения на президента во время предыдущего ужина в апреле, передает газета New York Post.
Мероприятие запланировано на 24 июля и пройдет в гостинице Waldorf Astoria, ранее принадлежавшей американскому лидеру.
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"Возвращение президента Трампа на следующей неделе на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома после апрельского покушения будет сопровождаться значительным усилением мер безопасности, включая электронные билеты, площадку меньшего размера и сокращение возможностей для проникновения незваных гостей", - пишет газета.
По информации издания, организаторы не только заменят традиционные бумажные пропуска электронными, но и откажутся от большого светского приема, на котором практически любой человек мог затеряться среди гостей.
"Для проверки посетителей привлекли охранную компанию. По словам официальных лиц, пройти к металлодетекторам, которые обслуживает Секретная служба, смогут только гости с действительными билетами, успешно прошедшие предварительную проверку", - пишет газета.
Изначально ужин состоялся 25 апреля, но тогда он закончился стрельбой и эвакуацией всех собравшихся. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома заверил, что он и члены его кабинета в безопасности. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Ему предъявили обвинения в покушении на главу государства. Это стало третьей попыткой убить Трампа менее чем за два года.
Трамп владел гостиницей Trump International в центре Вашингтона до мая 2022 года. После этого новые владельцы переименовали ее в Waldorf Astoria.
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