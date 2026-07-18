NYP: ужин корреспондентов с участием Трампа пройдет при усиленной охране

Краткий пересказ от РИА ИИ Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности.

Мероприятие запланировано на 24 июля и пройдет в гостинице Waldorf Astoria.

Организаторы заменят традиционные бумажные пропуска электронными и откажутся от большого светского приема, а для проверки посетителей привлекут охранную компанию.

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности в связи с попыткой покушения на президента во время предыдущего ужина в апреле, передает газета Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности в связи с попыткой покушения на президента во время предыдущего ужина в апреле, передает газета New York Post

Мероприятие запланировано на 24 июля и пройдет в гостинице Waldorf Astoria, ранее принадлежавшей американскому лидеру.

"Возвращение президента Трампа на следующей неделе на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома после апрельского покушения будет сопровождаться значительным усилением мер безопасности, включая электронные билеты, площадку меньшего размера и сокращение возможностей для проникновения незваных гостей", - пишет газета.

По информации издания, организаторы не только заменят традиционные бумажные пропуска электронными, но и откажутся от большого светского приема, на котором практически любой человек мог затеряться среди гостей.

"Для проверки посетителей привлекли охранную компанию. По словам официальных лиц, пройти к металлодетекторам, которые обслуживает Секретная служба, смогут только гости с действительными билетами, успешно прошедшие предварительную проверку", - пишет газета.

Изначально ужин состоялся 25 апреля, но тогда он закончился стрельбой и эвакуацией всех собравшихся. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома заверил, что он и члены его кабинета в безопасности. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии . Ему предъявили обвинения в покушении на главу государства. Это стало третьей попыткой убить Трампа менее чем за два года.