Медиков из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим от атак БПЛА

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"По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр", - сказал Кузнецов журналистам.