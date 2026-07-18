Медиков из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим от атак БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, 25 пострадали, возбуждено уголовное дело о теракте.
- В Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бригады специалистов центров медицины катастроф и экстренной медпомощи Москвы направлены в Тамбов по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для оказания помощи пострадавшим, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
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"По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр", - сказал Кузнецов журналистам.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.