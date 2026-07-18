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Медиков из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим от атак БПЛА - РИА Новости, 18.07.2026
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12:41 18.07.2026 (обновлено: 12:42 18.07.2026)
Медиков из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим от атак БПЛА

Бригады специалистов из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, 25 пострадали, возбуждено уголовное дело о теракте.
  • В Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бригады специалистов центров медицины катастроф и экстренной медпомощи Москвы направлены в Тамбов по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для оказания помощи пострадавшим, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
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"По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр", - сказал Кузнецов журналистам.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на Котовск и Электросталь
Вчера, 08:48
 
РоссияМоскваТамбовМихаил МурашкоАлексей КузнецовЕвгений ПервышовСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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