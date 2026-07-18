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В Тамбовской области открыли горячую линию после атаки ВСУ на Котовск - РИА Новости, 18.07.2026
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10:19 18.07.2026
В Тамбовской области открыли горячую линию после атаки ВСУ на Котовск

Тамбовская прокуратура организовала горячую линию после атаки ВСУ на Котовск

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Тамбовской области организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки ВСУ на город Котовск.
  • Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотников, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.
БРЯНСК, 18 июл – РИА Новости. Прокуратура организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки ВСУ на город Котовск Тамбовской области, сообщило надзорное ведомство региона.
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"Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотников на город Котовск, в результате которой есть погибшие и пострадавшие… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия в прокуратуре Тамбовской области - 8 910 755 52 65", - говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного оказания помощи. На место выезжал прокурор Котовска Виталий Колдашов.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 24 человека пострадали. Позже Первышов уточнил, что число пострадавших выросло до 25 человек, из них 23 были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, в областную больницу. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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