Рейтинг@Mail.ru
Священник дал совет, как избежать развода - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:04 18.07.2026
Священник дал совет, как избежать развода

Лукьянов: при семейном кризисе лучше не полагаться на психолога, а пойти в храм

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Обручальные кольца
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иерей Федор Лукьянов порекомендовал в ситуации семейного кризиса не полагаться на психолога, а посоветоваться со священником.
  • По его словам, в корне развода лежит "нежелание убрать собственное „я“ из храма своего сердца".
  • Клирик также считает, что люди теряют семью, потому что не желают "изгнать из себя дух блуда".
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога – на первом месте, а не на месте "культурного досуга" и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей "больнице". Но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле Церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже", – сказал отец Федор Лукьянов.
По его словам, в корне развода лежит "нежелание убрать собственное "я" из храма своего сердца", а "любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом".
"Теряют семью люди, не желающие изгнать из себя дух блуда, то есть дух бесконечного и вовсе не счастливого блуждания по темному лесу беспорядочных связей и неизбежных разочарований. Разочарований – потому что заблудший человек встречает такого же заблудшего эгоиста. И тот при всем намерении не может дать любви, потому что сам любить не умеет. И сходятся, и расходятся люди снова и снова, вместо того чтобы начать с изменения себя", – заключил собеседник агентства.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Священник рассказал, какое творчество приветствует Русская церковь
8 июля, 18:51
 
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала