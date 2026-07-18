Священник дал совет, как избежать развода

Краткий пересказ от РИА ИИ Иерей Федор Лукьянов порекомендовал в ситуации семейного кризиса не полагаться на психолога, а посоветоваться со священником.

По его словам, в корне развода лежит "нежелание убрать собственное „я“ из храма своего сердца".

Клирик также считает, что люди теряют семью, потому что не желают "изгнать из себя дух блуда".

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога – на первом месте, а не на месте "культурного досуга" и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей "больнице". Но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле Церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже", – сказал отец Федор Лукьянов.

По его словам, в корне развода лежит "нежелание убрать собственное "я" из храма своего сердца", а "любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом".