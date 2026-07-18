Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с военнослужащими 41-го мотострелкового полка Минобороны России ликвидировали группу ВСУ на Сумском направлении.
ГРОЗНЫЙ, 18 июл - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" во взаимодействии с военнослужащими 41-го мотострелкового полка Минобороны РФ ликвидировали группу ВСУ на сумском направлении, соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сумское направление. Обстановку на ответственной территории контролируют военнослужащие разведывательно-ударного центра (РУЦ) легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ в тесном взаимодействии с воинами 41 МсП МО РФ... В ходе аэроразведки в частном секторе была обнаружена группа представителей ВСУ, которую сразу же подвергли атаке при помощи ударных дронов. Цели уничтожены", - написал Кадыров.
Он добавил, что такую работу российские бойцы выполняют в круглосуточном режиме, и она будет продолжена до полной победы России над мировым злом под названием укрофашизм.
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22 июня 2022, 17:18