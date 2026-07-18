Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах ДНР и Харьковской области.
- Потери противника составили свыше 215 военнослужащих и военная техника, включая самоходную артиллерийскую установку Krab и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман и Маяки в Донецкой Народной Республике, Червоный Оскол, Староверовка и Изюм в Харьковской области.
"Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18