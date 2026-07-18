ВСУ потеряли свыше 215 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.