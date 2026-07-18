ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области.