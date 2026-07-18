Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловское, Уланово, Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области.
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22 июня 2022, 17:18