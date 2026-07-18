На Лебединском ГОКе впервые прошла свадебная церемония с видом на карьер

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Лебединском ГОКе компании "Металлоинвест" накануне Дня металлурга впервые состоялась свадебная церемония: молодожены Антон и Светлана Скаржинские обменялись кольцами на смотровой площадке крупнейшего в мире карьера по добыче железной руды, сообщает компания.

Антон работает системным администратором в компании, которая обеспечивает техподдержку и внедрение ИТ-решений на Лебединском ГОКе. Несколько месяцев назад он впервые привез Светлану на экскурсию на карьер. Масштаб предприятия произвел огромное впечатление на пару.

Лебединский карьер в Белгородской области – один из крупнейших промышленных объектов России. Его размеры составляют около пяти километров в длину, четырех километров в ширину и почти полкилометра в глубину. Карьер дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса – как крупнейший в мире по добыче негорючих полезных ископаемых и как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам железорудное месторождение. Ежегодно предприятие посещают тысячи гостей, чтобы увидеть карьер и познакомиться с современным производством.

Неожиданно для молодых, с ними связались специалисты промышленного туризма "Металлоинвеста" и предложили провести церемонию на смотровой площадке карьера. Маршрут гостей был заранее согласован, все требования промышленной безопасности соблюдены, а само мероприятие не повлияло на работу предприятия. На церемонию были приглашены родители молодоженов. Среди праздничных угощений были авторские десерты в форме брикетов горячебрикетированного железа – продукции, которая является визитной карточкой Лебединского ГОКа.

"Развивая промышленный туризм на Лебединском ГОКе, мы постоянно ищем новые идеи, которые позволят показать гостям предприятие с новой, неожиданной стороны. Идею провести свадебную церемонию на смотровой площадке карьера родилась у нас давно. И сегодня, в юбилейный для компании год и в преддверии Дня металлурга, именно наш комбинат стал первым, где был реализован этот яркий и необычный проект", – приводятся в сообщении слова начальника управления делами Лебединского ГОКа, руководителя проекта промышленного туризма Ольги Жилиной.