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На Лебединском ГОКе впервые прошла свадебная церемония с видом на карьер - РИА Новости, 18.07.2026
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15:41 18.07.2026
На Лебединском ГОКе впервые прошла свадебная церемония с видом на карьер

Свадебная церемония с видом на карьер впервые состоялась на Лебединском ГОКе

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой "Металлоинвеста"На Лебединском ГОКе впервые прошла свадебная церемония с видом на карьер
На Лебединском ГОКе впервые прошла свадебная церемония с видом на карьер - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой "Металлоинвеста"
На Лебединском ГОКе впервые прошла свадебная церемония с видом на карьер
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Лебединском ГОКе компании "Металлоинвест" накануне Дня металлурга впервые состоялась свадебная церемония: молодожены Антон и Светлана Скаржинские обменялись кольцами на смотровой площадке крупнейшего в мире карьера по добыче железной руды, сообщает компания.
Антон работает системным администратором в компании, которая обеспечивает техподдержку и внедрение ИТ-решений на Лебединском ГОКе. Несколько месяцев назад он впервые привез Светлану на экскурсию на карьер. Масштаб предприятия произвел огромное впечатление на пару.
Лебединский карьер в Белгородской области – один из крупнейших промышленных объектов России. Его размеры составляют около пяти километров в длину, четырех километров в ширину и почти полкилометра в глубину. Карьер дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса – как крупнейший в мире по добыче негорючих полезных ископаемых и как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам железорудное месторождение. Ежегодно предприятие посещают тысячи гостей, чтобы увидеть карьер и познакомиться с современным производством.
Неожиданно для молодых, с ними связались специалисты промышленного туризма "Металлоинвеста" и предложили провести церемонию на смотровой площадке карьера. Маршрут гостей был заранее согласован, все требования промышленной безопасности соблюдены, а само мероприятие не повлияло на работу предприятия. На церемонию были приглашены родители молодоженов. Среди праздничных угощений были авторские десерты в форме брикетов горячебрикетированного железа – продукции, которая является визитной карточкой Лебединского ГОКа.
"Развивая промышленный туризм на Лебединском ГОКе, мы постоянно ищем новые идеи, которые позволят показать гостям предприятие с новой, неожиданной стороны. Идею провести свадебную церемонию на смотровой площадке карьера родилась у нас давно. И сегодня, в юбилейный для компании год и в преддверии Дня металлурга, именно наш комбинат стал первым, где был реализован этот яркий и необычный проект", – приводятся в сообщении слова начальника управления делами Лебединского ГОКа, руководителя проекта промышленного туризма Ольги Жилиной.
По ее словам, вполне возможно, что свадьба на крупнейшем железорудном карьере мира станет началом новой традиции для тех, кто ищет по-настоящему необычное место для самого важного дня своей жизни.
 
Белгородская областьМеталлоинвестСвадьба
 
 
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