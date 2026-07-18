Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели несколько серий взрывов.
- Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Сумах прогремели несколько серий взрывов, передает телеканал "Общественное".
"В Сумах слышен взрыв", — говорится в публикации в Telegram.
Кроме того, информация о звуках детонации в городе поступала незадолго до полуночи и вскоре после нее.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18