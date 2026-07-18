ВС России в районе острова Змеиный поразили сухогруз, используемый ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы поразили сухогруз с грузами для ВСУ около острова Змеиный в Черном море.
- ВС России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы поразили около острова Змеиный в Черном море сухогруз с грузами для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
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"В результате ударов: ... в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ", - говорится в сообщении.