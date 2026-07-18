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ВС России в районе острова Змеиный поразили сухогруз, используемый ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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08:53 18.07.2026 (обновлено: 11:03 18.07.2026)
ВС России в районе острова Змеиный поразили сухогруз, используемый ВСУ

МО: ВС России в районе острова Змеиный поразили сухогруз, используемый ВСУ

© РИА НовостиВС России поразили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ, в районе острова Змеиный
ВС России поразили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ, в районе острова Змеиный - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости
ВС России поразили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ, в районе острова Змеиный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы поразили сухогруз с грузами для ВСУ около острова Змеиный в Черном море.
  • ВС России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы поразили около острова Змеиный в Черном море сухогруз с грузами для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на субботу продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.
«

"В результате ударов: ... в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ", - говорится в сообщении.

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