СК России назвал причину массового отравления на базе отдыха в Ставрополье

НАЛЬЧИК, 18 июл — РИА Новости. Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае могла стать бактерия сальмонеллы, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

"Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха", — говорится в релизе.

Для установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы, добавили в ведомстве.

О массовом отравлении людей на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого стало известно накануне. По последним данным, за медпомощью обратились 80 человек, шестерым потребовалась госпитализация. СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил. Работу гостиничного комплекса приостановили.