США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, пишет CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация Трампа предварительно согласилась позволить Саудовской Аравии обогащать уран.

Черновое соглашение, предусматривающее поддержку программы мирного атома Саудовской Аравии со стороны США, все еще ожидает подписи Трампа.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, эта договоренность в текущем виде не предполагает мер, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия, утверждает телеканал США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, эта договоренность в текущем виде не предполагает мер, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия, утверждает телеканал CNN со ссылкой на документы, а также осведомленные источники.

"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предварительно согласилась позволить Саудовской Аравии обогащать уран без принятия международных мер безопасности, нацеленных на предотвращение разработки ядерного оружия", - говорится в сообщении телеканала.

Как поясняет CNN, черновое соглашение, предусматривающее поддержку программы мирного атома Саудовской Аравии со стороны США, все еще ожидает подписи Трампа, хотя переговоры завершились еще в октябре 2025 года.

Телеканал указывает, что так называемое "Соглашение 123" о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики представляет собой рамочную договоренность о передаче Эр-Рияду ядерных материалов и технологий со стороны американских компаний или правительства США. При этом оно все еще не направлено в конгресс на рассмотрение.