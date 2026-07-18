США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, пишет CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Трампа предварительно согласилась позволить Саудовской Аравии обогащать уран.
- Черновое соглашение, предусматривающее поддержку программы мирного атома Саудовской Аравии со стороны США, все еще ожидает подписи Трампа.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, эта договоренность в текущем виде не предполагает мер, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия, утверждает телеканал CNN со ссылкой на документы, а также осведомленные источники.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предварительно согласилась позволить Саудовской Аравии обогащать уран без принятия международных мер безопасности, нацеленных на предотвращение разработки ядерного оружия", - говорится в сообщении телеканала.
Как поясняет CNN, черновое соглашение, предусматривающее поддержку программы мирного атома Саудовской Аравии со стороны США, все еще ожидает подписи Трампа, хотя переговоры завершились еще в октябре 2025 года.
Телеканал указывает, что так называемое "Соглашение 123" о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики представляет собой рамочную договоренность о передаче Эр-Рияду ядерных материалов и технологий со стороны американских компаний или правительства США. При этом оно все еще не направлено в конгресс на рассмотрение.
Источники рассказали телеканалу, что промедление с утверждением сделки связано в том числе с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В конгрессе также считают, что задержка может быть связана с риском блокирования сделки со стороны американских законодателей.