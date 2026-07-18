В Вашингтоне предупредили о торнадо, шторме и наводнении

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная служба погоды США объявила предупреждения о торнадо, шторме, наводнении и загрязнении воздуха для Вашингтона и его окрестностей.

Опасность торнадо распространяется на пять округов штата Мэриленд, часть которых прилегает к Вашингтону.

Угроза наводнения объявлена для Вашингтона и ряда районов штатов Мэриленд и Вирджиния из-за чрезмерных осадков.

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предупреждения о торнадо, шторме, наводнении и загрязнении воздуха объявлены для Вашингтона и его окрестностей, сообщила в субботу Предупреждения о торнадо, шторме, наводнении и загрязнении воздуха объявлены для Вашингтона и его окрестностей, сообщила в субботу национальная служба погоды США

"Национальная служба погоды выпустила предупреждение о торнадо до 21.00 (03.00 мск воскресенья - ред.)", - говорится в сообщении.

Там указывается, что опасность распространяется на пять округов штата Мэриленд , часть которых прилегает к Вашингтону . Кроме того, сообщается, что шторм, способный породить торнадо и град размером с мячик для гольфа, был зафиксирован примерно в 80 километрах к северо-западу от столицы США.

Около 20 населенных пунктов оказались в зоне предупреждения о шторме с возможными порывами ветра свыше 26 метров в секунду и градом свыше 2,5 сантиметров.

"Разрушительные ветры ведут к падению деревьев и веток, что может нанести травмы тем, кто находится на улице, а также повредить дома и автомобили. Дороги могут быть перегорожены упавшими деревьями", - отмечается в документе.

Угроза наводнения объявлена для Вашингтона и ряда районов штатов Мэриленд и Вирджиния.

"Чрезмерные осадки могут привести к разливу рек, ручьев и других водотоков, а также к затоплению низин и территорий, подверженных риску наводнений. Подтопления возможны в районах с плохим водоотводом и в городской черте", - отметили синоптики.