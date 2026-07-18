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В Вашингтоне предупредили о торнадо, шторме и наводнении - РИА Новости, 18.07.2026
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23:26 18.07.2026
В Вашингтоне предупредили о торнадо, шторме и наводнении

NWS предупредил об опасности торнадо и наводнения в Вашингтоне

© Фото : Jason RustТорнадо
Торнадо - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Jason Rust
Торнадо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная служба погоды США объявила предупреждения о торнадо, шторме, наводнении и загрязнении воздуха для Вашингтона и его окрестностей.
  • Опасность торнадо распространяется на пять округов штата Мэриленд, часть которых прилегает к Вашингтону.
  • Угроза наводнения объявлена для Вашингтона и ряда районов штатов Мэриленд и Вирджиния из-за чрезмерных осадков.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предупреждения о торнадо, шторме, наводнении и загрязнении воздуха объявлены для Вашингтона и его окрестностей, сообщила в субботу национальная служба погоды США.
"Национальная служба погоды выпустила предупреждение о торнадо до 21.00 (03.00 мск воскресенья - ред.)", - говорится в сообщении.
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Там указывается, что опасность распространяется на пять округов штата Мэриленд, часть которых прилегает к Вашингтону. Кроме того, сообщается, что шторм, способный породить торнадо и град размером с мячик для гольфа, был зафиксирован примерно в 80 километрах к северо-западу от столицы США.
Около 20 населенных пунктов оказались в зоне предупреждения о шторме с возможными порывами ветра свыше 26 метров в секунду и градом свыше 2,5 сантиметров.
"Разрушительные ветры ведут к падению деревьев и веток, что может нанести травмы тем, кто находится на улице, а также повредить дома и автомобили. Дороги могут быть перегорожены упавшими деревьями", - отмечается в документе.
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Угроза наводнения объявлена для Вашингтона и ряда районов штатов Мэриленд и Вирджиния.
"Чрезмерные осадки могут привести к разливу рек, ручьев и других водотоков, а также к затоплению низин и территорий, подверженных риску наводнений. Подтопления возможны в районах с плохим водоотводом и в городской черте", - отметили синоптики.
Вместе с этим для ряда пригородов в Мэриленде объявлено предупреждение о загрязнении воздуха, вызванном лесными пожарами в Канаде. Оно действует до полуночи воскресенья.
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