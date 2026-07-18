США выделят гранты на поддержку MAGA в Европе и за ее пределами, пишет FT

Как сказано в публикации, еще в одном уведомлении излагались планы выделить пять миллионов долларов целевых средств для Free Speech Union International, головной организации британской группы Free Speech Union, основанной членом палаты лордов от Консервативной партии Тоби Янгом.

Источник сообщил изданию, что среди других предложенных проектов было выделение двух миллионов долларов группам в Восточной Европе и на Балканах, которые якобы противостоят попыткам подорвать нормы западной цивилизации. В уведомлении также говорится о поддержке усилий по противостоянию, как утверждается, превышению полномочий и цензуре в судебной системе Бразилии. Также там изложены планы выделить один миллион долларов на документирование якобы нарушений прав человека в ЮАР, пишет газета.