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США выделят гранты на поддержку MAGA в Европе и за ее пределами, пишет FT - РИА Новости, 18.07.2026
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21:25 18.07.2026
США выделят гранты на поддержку MAGA в Европе и за ее пределами, пишет FT

FT: Белый дом выделит гранты на поддержку MAGA в Европе и за ее пределами

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить гранты на миллионы долларов для поддержки инициатив, связанных с движением «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) в Европе и за ее пределами.
  • Два миллиона долларов предлагается направить на борьбу с цензурой, вытекающей из правил ЕС, а пять миллионов долларов — на развитие цивилизационного альянса в Европе.
  • Самый крупный грант в размере 40 миллионов долларов предлагается направить американскому «Мемориальному фонду жертв коммунизма».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена выделить гранты на миллионы долларов для поддержки инициатив, связанный с движением "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) в Европе и за ее пределами, в том числе на борьбу с цензурой, вытекающей из правил ЕС, и на поддержку национального суверенитета на континенте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы.
"Предлагаемые гранты включают два миллиона долларов на "борьбу с цензурой", вытекающей из правил ЕС... Также подробно описываются планы по выделению пяти миллионов долларов на "развитие цивилизационного альянса" в Европе. Потенциальные направления использования этого гранта включают инициативы по защите "свободы выражения, политической конкуренции и национального суверенитета" на континенте", - пишет издание со ссылкой на копию уведомления, направленного госдепартаментом США законодателям конгресса.
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Как сказано в публикации, еще в одном уведомлении излагались планы выделить пять миллионов долларов целевых средств для Free Speech Union International, головной организации британской группы Free Speech Union, основанной членом палаты лордов от Консервативной партии Тоби Янгом.
Источник сообщил изданию, что среди других предложенных проектов было выделение двух миллионов долларов группам в Восточной Европе и на Балканах, которые якобы противостоят попыткам подорвать нормы западной цивилизации. В уведомлении также говорится о поддержке усилий по противостоянию, как утверждается, превышению полномочий и цензуре в судебной системе Бразилии. Также там изложены планы выделить один миллион долларов на документирование якобы нарушений прав человека в ЮАР, пишет газета.
Самый крупный грант в размере 40 миллионов долларов предлагается направить американскому "Мемориальному фонду жертв коммунизма", добавляет издание.
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