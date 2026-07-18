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В Иордании двое американских военных погибли при отражении атак Ирана - РИА Новости, 18.07.2026
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20:50 18.07.2026
В Иордании двое американских военных погибли при отражении атак Ирана

CENTCOM: в Иордании двое американских военных погибли при отражении атак Ирана

© Кадр видео из соцсетейПерехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое американских военнослужащих погибли в Иордании при отражении атак иранских баллистических ракет и беспилотников.
  • Еще один военнослужащий числится пропавшим без вести, четверо были направлены в местные больницы, но впоследствии их выписали.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам.
Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран нанес удар по американской авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании, где расположены военные США.
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"Семнадцатого июля двое американских военнослужащих в Иордании погибли при исполнении боевых задач, когда Центральное командование США (CENTCOM) и силы партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников. Еще один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести в ходе боевых действий", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Отмечается, что четверо американских военнослужащих также были направлены в местные больницы, но впоследствии их выписали.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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