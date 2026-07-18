В Иордании двое американских военных погибли при отражении атак Ирана

Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании

Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании

© Кадр видео из соцсетей Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое американских военнослужащих погибли в Иордании при отражении атак иранских баллистических ракет и беспилотников.

Еще один военнослужащий числится пропавшим без вести, четверо были направлены в местные больницы, но впоследствии их выписали.

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам.

Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран нанес удар по американской авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании , где расположены военные США.

"Семнадцатого июля двое американских военнослужащих в Иордании погибли при исполнении боевых задач, когда Центральное командование США (CENTCOM) и силы партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников. Еще один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести в ходе боевых действий", - говорится в заявлении командования в соцсети X

Отмечается, что четверо американских военнослужащих также были направлены в местные больницы, но впоследствии их выписали.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.