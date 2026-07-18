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В США впервые задействовали механизм высылки иностранных террористов - РИА Новости, 18.07.2026
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20:28 18.07.2026
В США впервые задействовали механизм высылки иностранных террористов

Власти США впервые запустили процедуру высылки иностранных террористов

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Дональда Трампа впервые в истории задействовала ранее ни разу не применявшийся правовой механизм, позволяющий высылать иностранных граждан, признанных иностранными террористами.
  • 15 июля 2026 года Соединенные Штаты подали в суд США по делам о выдворении иностранных террористов ходатайство с требованием выслать из страны ответчика по делу.
  • Судья Джоан Эриксен постановила, что правительство должно дополнить свое ходатайство с учетом вопросов, обсуждавшихся в ходе слушания, и представить дополнительный анализ.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа впервые в истории задействовала ранее ни разу не применявшейся правовой механизм, позволяющий высылать иностранных граждан, признанных иностранными террористами, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Пятнадцатого июля 2026 года Соединенные Штаты подали в суд США по делам о выдворении иностранных террористов ходатайство на основании раздела 8 Свода законов США, параграфа 1531 и последующих положений, с требованием выслать из Соединенных Штатов ответчика по указанному выше делу", - говорится в постановлении судьи Джоан Эриксен.
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Как следует из постановления, суд провел в четверг слушание по этому вопросу. Подробности дела не разглашаются. Из самого ходатайства доступен лишь титульный лист, на котором указано, что содержание документа засекречено.
"Полученные ответы убедили суд в том, что было бы полезно предоставить правительству возможность более обстоятельного рассмотрения (вопроса - ред.). В связи с этим Суд постановляет , чтобы правительство дополнило свое ходатайство с учетом вопросов, обсуждавшихся в ходе слушания, а также представило любой дополнительный фактологический или правовой анализ для выполнения своих предусмотренных законом обязанностей", - заявила судья.
В 1996 году конгресс США учредил специальный суд по делам о высылке иностранных террористов. Он рассматривает вопрос о том, подлежат ли иностранные граждане высылке из США на том основании, что они относятся к категории "иностранных террористов". До июля 2026 года суд не рассмотрел ни одного дела.
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