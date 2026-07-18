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В США забили тревогу из-за дерзкого плана против России - РИА Новости, 18.07.2026
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19:44 18.07.2026 (обновлено: 20:16 18.07.2026)
В США забили тревогу из-за дерзкого плана против России

NYT: США опасаются новых санкций против России из-за положения доллара

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый законопроект о санкциях против России усилил опасения администрации президента США по поводу ослабления роли доллара в мировой экономике, пишет газета The New York Times.
  • Постоянное введение санкций побуждает страны искать альтернативу доллару США, в частности, использовать китайский юань для международных расчетов.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Новый законопроект о санкциях против России усилил опасения администрации президента США по поводу ослабления роли доллара в мировой экономике, пишет газета The New York Times.
"Проект закона о новых ограничениях ставит команду Дональда Трампа перед дилеммой: законодатели настаивают на продолжении финансовой войны, в то время как администрация опасается, что широкое применение рестрикций может подорвать доминирующее положение американского доллара", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, постоянное введение санкций побуждает страны искать альтернативу валюте США, в частности, использовать китайский юань или криптовалюты. Кроме того, такая политика приносит проблемы банкам: им приходится следить, не ведут ли они дела с подсанкционными клиентами.
По данным журналистов, в последние пять лет Вашингтон стал чаще вводить подобные ограничения, однако в 2025 году санкций стало меньше — администрация американского лидера сместила акцент на использование пошлин как рычага давления.
Ранее Трамп заявлял, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, обновленная версия законопроекта о рестрикциях против Москвы предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа с 500% до 100%, в числе которых есть и КНР.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничений. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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