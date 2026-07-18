Краткий пересказ от РИА ИИ Новый законопроект о санкциях против России усилил опасения администрации президента США по поводу ослабления роли доллара в мировой экономике, пишет газета The New York Times.

Постоянное введение санкций побуждает страны искать альтернативу доллару США, в частности, использовать китайский юань для международных расчетов.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Новый законопроект о санкциях против России усилил опасения администрации президента США по поводу ослабления роли доллара в мировой экономике, пишет газета Новый законопроект о санкциях против России усилил опасения администрации президента США по поводу ослабления роли доллара в мировой экономике, пишет газета The New York Times

"Проект закона о новых ограничениях ставит команду Дональда Трампа перед дилеммой: законодатели настаивают на продолжении финансовой войны, в то время как администрация опасается, что широкое применение рестрикций может подорвать доминирующее положение американского доллара", — говорится в публикации.

Как пишет издание, постоянное введение санкций побуждает страны искать альтернативу валюте США , в частности, использовать китайский юань или криптовалюты. Кроме того, такая политика приносит проблемы банкам: им приходится следить, не ведут ли они дела с подсанкционными клиентами.

По данным журналистов, в последние пять лет Вашингтон стал чаще вводить подобные ограничения, однако в 2025 году санкций стало меньше — администрация американского лидера сместила акцент на использование пошлин как рычага давления.

Ранее Трамп заявлял, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, обновленная версия законопроекта о рестрикциях против Москвы предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа с 500% до 100%, в числе которых есть и КНР.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничений. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.