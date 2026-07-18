США хотят создать регулятор для оценки безопасности моделей ИИ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность создания независимого регулирующего органа для проверки безопасности моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Новый орган будет подчиняться комиссии по ценным бумагам и биржам США и разрабатываться с учетом мнения представителей отрасли.

План создания регулирующего органа находится на рассмотрении главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, но пока не был изучен Трампом.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность создания независимого регулирующего органа для проверки безопасности моделей искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность создания независимого регулирующего органа для проверки безопасности моделей искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"После того, как руководители компаний Кремниевой долины выразили недовольство спонтанностью недавних мер США , направленных на замедление внедрения передовых систем ИИ, администрация Трампа рассматривает планы по созданию независимого регулирующего органа, который будет проверять безопасность моделей ИИ с учетом мнения представителей отрасли", - говорится в сообщении агентства.

По данным источников, этот орган, аналогично службе регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), будет подчиняться комиссии по ценным бумагам и биржам США. В настоящее время этот план, в разработке которого принял участие министр финансов США Скотт Бессент, находится на рассмотрении главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Один из источников подчеркнул, что Трамп пока не ознакомился с планом.

Блумберг добавляет, что новый механизм позволит позволит представителям обеих отраслей играть более значимую роль в совместной разработке стандартов безопасности по ИИ.

В конце июня компания-разработчик в сфере ИИ Anthropic заявила, что правительство США вернуло доступ к наиболее мощной модели ИИ Mythos 5 ряду американских организаций в области безопасности. До этого администрация президента США заблокировала доступ к моделям данной компании Mythos 5 и Fable 5 для иностранных государств и граждан из соображений национальной безопасности.