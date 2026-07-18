Краткий пересказ от РИА ИИ Американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший временные ограничения на полеты.

NORAD ввело временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.

В финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Аргентины.

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки ( Командование воздушно-космической обороны Северной Америки ( NORAD ) сообщило, что американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший временные ограничения на полеты в преддверии финального матча чемпионата мира по футболу.

NORAD ранее объявило, что с пятницы по воскресенье введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.

"NORAD сообщило, что американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший зону временных ограничений на полеты... Этот инцидент стал первым нарушением закрытого воздушного пространства за выходные", - говорится в сообщении ведомства.

В пятницу в Нью-Йорк также прибыл президент США Дональд Трамп для участия в приеме FIFA в небоскребе Трамп-тауэр, при этом американский лидер планирует посетить финальный матч чемпионата мира в воскресенье.