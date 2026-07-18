Американские истребители перехватили над Нью-Йорком самолет малой авиации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший временные ограничения на полеты.
- NORAD ввело временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.
- В финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Аргентины.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший временные ограничения на полеты в преддверии финального матча чемпионата мира по футболу.
NORAD ранее объявило, что с пятницы по воскресенье введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.
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"NORAD сообщило, что американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший зону временных ограничений на полеты... Этот инцидент стал первым нарушением закрытого воздушного пространства за выходные", - говорится в сообщении ведомства.
В пятницу в Нью-Йорк также прибыл президент США Дональд Трамп для участия в приеме FIFA в небоскребе Трамп-тауэр, при этом американский лидер планирует посетить финальный матч чемпионата мира в воскресенье.
Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся действующие победители Евро в 2024 году - сборная Испании - и защищающие свой титул мировых чемпионов 2022 года футболисты из Аргентины.