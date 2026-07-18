Рейтинг@Mail.ru
United Airlines меняет билеты не желающим лететь в аэропорт имени Трампа - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 18.07.2026 (обновлено: 00:26 18.07.2026)
United Airlines меняет билеты не желающим лететь в аэропорт имени Трампа

Нежелающие лететь в аэропорт имени Трампа смогут обменять билеты

© Фото : @erictrumpКоврик с названием аэропорта в честь президента США Дональда Трампа
Коврик с названием аэропорта в честь президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : @erictrump
Коврик с названием аэропорта в честь президента США Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания United Airlines разрешила пассажирам бесплатно обменять билеты на рейсы в Майами или Форт-Лодердейл, если они не желают лететь в аэропорт Вест-Палм-Бич, переименованный в честь Дональда Трампа.
  • В авиакомпании United Airlines опровергли информацию о введении специальных условий для пассажиров, не желающих лететь в переименованный аэропорт.
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Авиакомпания United Airlines разрешила пассажирам, не желающим лететь в недавно переименованный в честь Дональда Трампа аэропорт Вест-Палм-Бич, бесплатно обменять билеты на рейсы в Майами или Форт-Лодердейл, сообщает портал Live and Let's Fly со ссылкой на внутренний документ авиакомпании.
В конце марта губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в городе Вест-Палм-Бич, где ранее жил Трамп, в честь президента. Официальное переименование аэропорта Вест-Палм-Бич в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа вступило в силу 9 июля 2026 года.
Здание Института мира США (USIP) в Вашингтоне. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Институт мира США переименовали в честь Трампа
4 декабря 2025, 06:49
"United Airlines готовится к возможному недовольству клиентов, возражающих против полетов в аэропорт, названный в честь президента Дональда Трампа, и уполномочила агентов по бронированию бесплатно перенаправлять таких пассажиров в Форт-Лодердейл или Майами", - пишет портал.
В то же время в самой авиакомпании опровергли информацию о введении специальных условий для таких пассажиров. В ответе на запрос РИА Новости представитель United Airlines пояснил, что распространившееся в сети внутреннее сообщение для сотрудников было неточным, а правила перевозчика не предусматривают бесплатных изменений из-за названий авиагаваней.
"Сообщение, на которое ссылаются СМИ, было сформулировано некорректно и не соответствует действительности. Клиенты United могут бесплатно вносить изменения в билеты по множеству различных причин. Однако наша политика не предусматривает возможность изменения рейса из-за названия аэропорта или его трехбуквенного кода", - говорится в заявлении авиакомпании для РИА Новости.
Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к аэропорту от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди.
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Госдеп выпустил юбилейный паспорт в честь 250-летия США с портретом Трампа
3 июля, 00:46
 
В миреСШАДональд ТрампUnited Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала