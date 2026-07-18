United Airlines меняет билеты не желающим лететь в аэропорт имени Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Авиакомпания United Airlines разрешила пассажирам бесплатно обменять билеты на рейсы в Майами или Форт-Лодердейл, если они не желают лететь в аэропорт Вест-Палм-Бич, переименованный в честь Дональда Трампа.

В авиакомпании United Airlines опровергли информацию о введении специальных условий для пассажиров, не желающих лететь в переименованный аэропорт.

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Авиакомпания United Airlines разрешила пассажирам, не желающим лететь в недавно переименованный в честь Дональда Трампа аэропорт Вест-Палм-Бич, бесплатно обменять билеты на рейсы в Майами или Форт-Лодердейл, сообщает портал Авиакомпания United Airlines разрешила пассажирам, не желающим лететь в недавно переименованный в честь Дональда Трампа аэропорт Вест-Палм-Бич, бесплатно обменять билеты на рейсы в Майами или Форт-Лодердейл, сообщает портал Live and Let's Fly со ссылкой на внутренний документ авиакомпании.

В конце марта губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в городе Вест-Палм-Бич, где ранее жил Трамп, в честь президента. Официальное переименование аэропорта Вест-Палм-Бич в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа вступило в силу 9 июля 2026 года.

"United Airlines готовится к возможному недовольству клиентов, возражающих против полетов в аэропорт, названный в честь президента Дональда Трампа, и уполномочила агентов по бронированию бесплатно перенаправлять таких пассажиров в Форт-Лодердейл или Майами", - пишет портал.

В то же время в самой авиакомпании опровергли информацию о введении специальных условий для таких пассажиров. В ответе на запрос РИА Новости представитель United Airlines пояснил, что распространившееся в сети внутреннее сообщение для сотрудников было неточным, а правила перевозчика не предусматривают бесплатных изменений из-за названий авиагаваней.

"Сообщение, на которое ссылаются СМИ, было сформулировано некорректно и не соответствует действительности. Клиенты United могут бесплатно вносить изменения в билеты по множеству различных причин. Однако наша политика не предусматривает возможность изменения рейса из-за названия аэропорта или его трехбуквенного кода", - говорится в заявлении авиакомпании для РИА Новости.