ПВО "Севера" в июле сбила в Харьковской области более 50 дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса с начала июля уничтожили в Харьковской области более 50 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.

По его словам, для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО и "Молнии-ПВО", зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, определять их тип и маршрут. Это помогает эффективно координировать действия расчетов для своевременного уничтожения.