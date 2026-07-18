ПВО "Севера" в июле сбила в Харьковской области более 50 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса с начала июля уничтожили в Харьковской области более 50 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа.
- Для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО и «Молнии-ПВО», зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы.
- Современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, что помогает эффективно координировать действия расчетов для своевременного уничтожения БПЛА.
БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса с начала июля уничтожили в Харьковской области более 50 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.
"Подразделения противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля поразили в Харьковской области более 50 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа", - рассказал Карта.
По его словам, для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО и "Молнии-ПВО", зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, определять их тип и маршрут. Это помогает эффективно координировать действия расчетов для своевременного уничтожения.
Офицер подчеркнул, что военнослужащие корпуса успешно пресекают попытки ВСУ нанести огневое поражение и вести разведку с помощью БПЛА. Благодаря этому обеспечивается защита не только военнослужащих, но и объектов гражданской инфраструктуры, добавил собеседник.
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