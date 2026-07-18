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ВС России ночью нанесли удары по украинским портам, используемым ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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07:50 18.07.2026 (обновлено: 12:00 18.07.2026)
ВС России ночью нанесли удары по украинским портам, используемым ВСУ

ВС России нанесли удары по украинским портам, используемым в интересах ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные нанесли удары по военным целям на юге Украины.
  • Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, а также другие цели, включая контейнеровоз в Черноморске, сухогруз в районе острова Змеиный и пусковые установки под Очаковом.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли удары по военным целям на юге Украины, сообщили в Минобороны.
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"В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", — заявили в ведомстве.

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Среди других атакованных целей:
  • контейнеровоз в Черноморске, разгружавший боеприпасы;
  • сухогруз в районе острова Змеиный, перевозивший грузы для ВСУ;
  • пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2" под городом Очаков.
Армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, добавили в министерстве.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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