ВС России ночью нанесли удары по украинским портам, используемым ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные нанесли удары по военным целям на юге Украины.
- Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, а также другие цели, включая контейнеровоз в Черноморске, сухогруз в районе острова Змеиный и пусковые установки под Очаковом.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли удары по военным целям на юге Украины, сообщили в Минобороны.
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"В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", — заявили в ведомстве.
Среди других атакованных целей:
- контейнеровоз в Черноморске, разгружавший боеприпасы;
- сухогруз в районе острова Змеиный, перевозивший грузы для ВСУ;
- пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2" под городом Очаков.
Армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, добавили в министерстве.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18