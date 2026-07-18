ВС России ночью нанесли удары по украинским портам, используемым ВСУ

"В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", — заявили в ведомстве.

Армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, добавили в министерстве.

Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.