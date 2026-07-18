Соловьев попал в эпицентр атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеведущий Владимир Соловьев и его съемочная группа оказались в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе Р-280 "Новороссия".
- Журналисты записывали интервью с военнослужащими 19-го отдельного батальона противодействия беспилотных систем, когда те заметили украинский дрон.
- Командир подразделения применил FPV-перехватчик и уничтожил вражеский аппарат за несколько мгновений до удара по гражданскому грузовику.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной едва не попали под удар украинского беспилотника на трассе "Новороссия", передает ИС "Вести".
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"Владимир Соловьев и его команда оказались в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над очередным эпизодом документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1", — говорится в публикации.
Журналисты записывали интервью с военнослужащими 19-го отдельного батальона противодействия беспилотных систем, которые прикрывают один из участков дороги от БПЛА. В это время бойцы засекли в воздухе вражеский дрон.
Командир подразделения оценил обстановку и решил применить FPV-перехватчик, который патрулировал этот район. Аппарат уничтожили за несколько мгновений до удара по гражданскому грузовику.
Так военнослужащим 19-го отдельного батальона противодействия БПС удалось сорвать очередную террористическую атаку со стороны ВСУ.