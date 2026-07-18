Рейтинг@Mail.ru
В Сочи объемы строительства недвижимости снизились на 38 процентов - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 18.07.2026 (обновлено: 16:16 18.07.2026)
В Сочи объемы строительства недвижимости снизились на 38 процентов

Мэр Сочи Прошунин: объемы строительства недвижимости на курорте снизились на 38%

© Fotolia / D1974Вид на город Сочи
Вид на город Сочи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Fotolia / D1974
Вид на город Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объемы строительства недвижимости на курорте снизились на 38%, заявил глава Сочи Андрей Прошунин.
  • Приоритетом градостроительной политики курорта в 2025–2026 годах остается строительство объектов социальной инфраструктуры, объемы ввода которых выросли на треть.
  • Благодаря таким темпам строительства удалось снизить долю обучающихся во вторую смену с 32% до 30% и сократить очередь в детские сады на 4 тысячи человек.
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Объемы строительства недвижимости на курорте снизились на 38%, заявил глава Сочи Андрей Прошунин на ежегодной пресс-конференции.
Глава Сочи в субботу на ежегодной конференции с участием представителей средств массовой информации подвел промежуточные итоги текущего летнего сезона и двухлетней работы на посту мэра курорта.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Сочи туристический налог принес бюджету более миллиарда рублей
Вчера, 15:53
"В полной мере поддерживаем взятый ранее курс градостроительной политики на уменьшении коммерческой жилой застройки. По итогам прошлого года ее ввод сокращен на 38 процентов... У нас достаточное количество квадратных метров для того, чтобы люди здесь жили комфортно", - сказал Прошунин.
Он добавил, что приоритетом градостроительной политики курорта в 2025-2026 годах остается строительство объектов социальной инфраструктуры. По его словам, объемы ввода соцобъектов за эти два года выросли на треть, а за десять лет построено 26 социальных объектов - школы, детсады, учреждения дополнительного образования и другие.
"За предыдущий год и истекший период этого года выдано только одно разрешение на строительство коммерческого многоквартирного жилого дома на 93 квартиры по улице Виноградная в микрорайоне Мамайка в рамках заключенного с застройщиком договора о комплексном развитии территории, согласно которому инвестор построит детский сад", - добавил глава Сочи.
Он также отметил, что прирост постоянно проживающего населения в Сочи остановился, благодаря таким темпам строительства удалось снизить долю обучающихся во вторую смену с 32% до 30% и сократить очередь в детские сады на 4 тысячи человек (с 11 до 7 тысяч детей).
"В этом году численность обучающихся школ составила 76,9 тысячи школьников, а еще в 2024 году за партами сидели на 2 тысячи учеников больше. Вопрос потребности семей в местах для школьников в развивающихся микрорайонах решаем строительством школ", - заключил Прошунин.
Отдыхающие катаются на аттракционе ZipLine в Скайпарке в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Природные красоты, гастротуризм и этнопрогулки ждут туристов на Кубани
17 июля, 18:07
 
ЖильеСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала