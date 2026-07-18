В Сочи объемы строительства недвижимости снизились на 38 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Объемы строительства недвижимости на курорте снизились на 38%, заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

Приоритетом градостроительной политики курорта в 2025–2026 годах остается строительство объектов социальной инфраструктуры, объемы ввода которых выросли на треть.

Благодаря таким темпам строительства удалось снизить долю обучающихся во вторую смену с 32% до 30% и сократить очередь в детские сады на 4 тысячи человек.

СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Объемы строительства недвижимости на курорте снизились на 38%, заявил глава Сочи Андрей Прошунин на ежегодной пресс-конференции.

Глава Сочи в субботу на ежегодной конференции с участием представителей средств массовой информации подвел промежуточные итоги текущего летнего сезона и двухлетней работы на посту мэра курорта.

"В полной мере поддерживаем взятый ранее курс градостроительной политики на уменьшении коммерческой жилой застройки. По итогам прошлого года ее ввод сокращен на 38 процентов... У нас достаточное количество квадратных метров для того, чтобы люди здесь жили комфортно", - сказал Прошунин.

Он добавил, что приоритетом градостроительной политики курорта в 2025-2026 годах остается строительство объектов социальной инфраструктуры. По его словам, объемы ввода соцобъектов за эти два года выросли на треть, а за десять лет построено 26 социальных объектов - школы, детсады, учреждения дополнительного образования и другие.

"За предыдущий год и истекший период этого года выдано только одно разрешение на строительство коммерческого многоквартирного жилого дома на 93 квартиры по улице Виноградная в микрорайоне Мамайка в рамках заключенного с застройщиком договора о комплексном развитии территории, согласно которому инвестор построит детский сад", - добавил глава Сочи.

Он также отметил, что прирост постоянно проживающего населения в Сочи остановился, благодаря таким темпам строительства удалось снизить долю обучающихся во вторую смену с 32% до 30% и сократить очередь в детские сады на 4 тысячи человек (с 11 до 7 тысяч детей).