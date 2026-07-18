В Сочи туристический налог принес бюджету более миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристический налог в Сочи в 2025 году принес бюджету 1,065 миллиарда рублей при плановой сумме 500 миллионов рублей.

Количество плательщиков туристического налога увеличилось до почти 1,6 тысячи субъектов, плановая сумма налога возросла до 900 миллионов рублей.

В Сочи создана комиссия по определению приоритетных проектов туристской инфраструктуры для реализации за счет средств туристического налога.

СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Туристический налог от 418 налогоплательщиков при ставке 1% в 2025 году принес бюджету Сочи 1,065 миллиарда рублей, заявил глава города Андрей Прошунин на ежегодной пресс-конференции.

Глава Сочи в субботу на ежегодной конференции с участием представителей средств массовой информации подвел промежуточные итоги текущего летнего сезона и двухлетней работы на посту мэра курорта.

"В 2025 году утвержденная плановая сумма туристического налога по Сочи составляла 500 миллионов рублей. При ставке один процент собрано 1,065 миллиарда рублей, за 1 квартал 2025 года собрано 217,1 миллиона рублей. Количество плательщиков туристического налога составляло 418 средств размещения", - сказал Прошунин.

Он добавил, что в связи принятием в июле прошлого года Федерального закона "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов", увеличилось количество плательщиков туристического налога - до практически 1,6 тысячи субъектов. Таким образом, плановая сумма также возросла - 900 миллионов рублей ожидает бюджет города в этом году. На сегодняшний день, по словам Прошунина, собрано более 500 миллионов рублей.

"В городе создана комиссия по определению приоритетных проектов туристской инфраструктуры для реализации за счет средств туристического налога, и она продолжит работу", - добавил глава курорта.