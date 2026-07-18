В Сочи туристический налог принес бюджету более миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристический налог в Сочи в 2025 году принес бюджету 1,065 миллиарда рублей при плановой сумме 500 миллионов рублей.
- Количество плательщиков туристического налога увеличилось до почти 1,6 тысячи субъектов, плановая сумма налога возросла до 900 миллионов рублей.
- В Сочи создана комиссия по определению приоритетных проектов туристской инфраструктуры для реализации за счет средств туристического налога.
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Туристический налог от 418 налогоплательщиков при ставке 1% в 2025 году принес бюджету Сочи 1,065 миллиарда рублей, заявил глава города Андрей Прошунин на ежегодной пресс-конференции.
Глава Сочи в субботу на ежегодной конференции с участием представителей средств массовой информации подвел промежуточные итоги текущего летнего сезона и двухлетней работы на посту мэра курорта.
"В 2025 году утвержденная плановая сумма туристического налога по Сочи составляла 500 миллионов рублей. При ставке один процент собрано 1,065 миллиарда рублей, за 1 квартал 2025 года собрано 217,1 миллиона рублей. Количество плательщиков туристического налога составляло 418 средств размещения", - сказал Прошунин.
Он добавил, что в связи принятием в июле прошлого года Федерального закона "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов", увеличилось количество плательщиков туристического налога - до практически 1,6 тысячи субъектов. Таким образом, плановая сумма также возросла - 900 миллионов рублей ожидает бюджет города в этом году. На сегодняшний день, по словам Прошунина, собрано более 500 миллионов рублей.
"В городе создана комиссия по определению приоритетных проектов туристской инфраструктуры для реализации за счет средств туристического налога, и она продолжит работу", - добавил глава курорта.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставка по налогу в 2025 году составила 1% с последующим ростом до 2% в 2026 году и до 3% в 2027 году. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.