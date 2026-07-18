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В Сочи сейчас отдыхают около 170 тысяч человек, заявил мэр - РИА Новости, 18.07.2026
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15:22 18.07.2026
В Сочи сейчас отдыхают около 170 тысяч человек, заявил мэр

Мэр Сочи Прошунин: в Сочи сейчас отдыхают около 170 тысяч человек

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 170 тысяч туристов находятся на территории Сочи на данный момент.
  • С начала 2026 года курорт посетили порядка 3,6 миллиона человек.
  • Власти муниципалитета совместно с представителями отелей и гостиниц уладили вопрос с размещением пассажиров задержанных рейсов.
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Около 170 тысяч человек сейчас отдыхают в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин на ежегодной пресс-конференции.
Прошунин в субботу на ежегодной конференции с участием представителей средств массовой информации подвел промежуточные итоги текущего летнего сезона.
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"Сто семьдесят тысяч туристов сейчас одномоментно находятся у нас на территории Сочи", - сказал мэр курорта.
Он добавил, что всего с начала 2026 года курорт посетили порядка 3,6 миллиона человек.
"Я всегда говорил, что не должно быть гонки за определенным количеством людей. Отдых в Сочи должен быть безопасным, в первую очередь. Динамика роста ("туристического потока" - ред.)… с июля месяца стала нормальной. Мы с вами прекрасно понимаем, с чем связано уменьшение. Понятно, что с учетом закрытия аэропортов… просадка идет в части приема гостей в аэропорту", - добавил Прошунин.
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По его словам, слаженная совместная работа властей муниципалитета с представителями воздушной гавани курорта, отелей и гостиниц помогла уладить вопрос с размещением пассажиров задержанных рейсов.
"У нас создана муниципальная комиссия. Сразу обрабатывается информационное табло во всех объектах гостевого размещения, идет смс-оповещение. Если идет долгая задержка, мы вывозим туристов в гостиничные комплексы. Включается ряд преференций, возможно бесплатное размещение или поздний выезд. Это индивидуальная масштабная работа именно в ручном режиме", - пояснил мэр.
Прошунин подчеркнул, что количество туристов, которые приезжают в Сочи на личных автомобилях, сопоставимо с прошлым годом.
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