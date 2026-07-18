СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Кубани

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Краснодарском крае, сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

Уточняется, что следователи осматривают место крушения вертолета, а также рассматривают различные версии произошедшего. Кроме того, проводится комплекс следственных действий для выяснения обстоятельств.