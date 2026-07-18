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СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Кубани - РИА Новости, 18.07.2026
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20:50 18.07.2026
СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Кубани

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 на Кубани

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе станицы Калининской Краснодарского края потерпел крушение вертолет МИ-2.
  • Пилот вертолета погиб.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Краснодарском крае, сообщили в Западном МСУТ СК РФ.
Ранее в субботу в ГУ МЧС России по региону сообщили, что в районе станицы Калининской Краснодарского края вертолет МИ-2 потерпел крушение при выполнении авиационно-химических работ. Пилот вертолета погиб.
"️Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что следователи осматривают место крушения вертолета, а также рассматривают различные версии произошедшего. Кроме того, проводится комплекс следственных действий для выяснения обстоятельств.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-2
 
 
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