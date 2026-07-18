СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе станицы Калининской Краснодарского края потерпел крушение вертолет МИ-2.
- Пилот вертолета погиб.
- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Краснодарском крае, сообщили в Западном МСУТ СК РФ.
"️Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что следователи осматривают место крушения вертолета, а также рассматривают различные версии произошедшего. Кроме того, проводится комплекс следственных действий для выяснения обстоятельств.