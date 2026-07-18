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СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на Котовск и Электросталь - РИА Новости, 18.07.2026
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08:48 18.07.2026 (обновлено: 08:56 18.07.2026)

СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на Котовск и Электросталь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовные дела о терактах возбуждены после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Котовске и Электростали.
  • В результате атак погибли и пострадали мирные граждане, следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Котовске и Электростали, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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"Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Котовске и Электростали", - сказала она.
По данным следствия, в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам одного из маркетплейсов, расположенным в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области. Отмечается, что в результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане.
"Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы", - добавила Петренко.
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