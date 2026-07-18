Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде в Ташкенте

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде в Ташкенте

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на олимпиаде по химии

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде в Ташкенте.

Один из участников сборной — Арсений Гасаненко (Москва) — стал абсолютным победителем.

В рамках олимпиады участники прошли теоретический и практический этапы, каждый длительностью пять часов.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде в Ташкенте, один из участников сборной РФ стал абсолютным победителем, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Международная химическая олимпиада завершилась в Ташкенте (Республика Узбекистан). В ней участвовали более 360 учащихся из 93 стран. Российские школьники завоевали четыре золотые медали. Один из участников сборной России – Арсений Гасаненко (Москва) – стал абсолютным победителем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках олимпиады для участников провели теоретический и практический этапы – каждый длительностью пять часов. Выполнение заданий позволило всесторонне оценить знания школьников, их способность решать сложные задачи, проверить навыки лабораторной работы.

"Триумф наших ребят на Международной химической олимпиаде – яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам. Эти медали – не просто награды, а сплав таланта, титанического труда школьников и мудрости наставников, сумевших зажечь искру в сердцах учеников", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Международная химическая олимпиада (IChO) проводится с 1968 года. В этом состязании принимают участие школьники не старше 20 лет из более чем 90 стран мира. Каждую национальную сборную представляет команда, состоящая из четырех участников и двух сопровождающих наставников.