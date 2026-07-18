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Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра - РИА Новости, 18.07.2026
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03:48 18.07.2026
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра над уровнем моря.
  • Пепловое облако распространилось на 75 километров к востоку от вулкана.
  • Извержение Шивелуча продолжается, возможны пепловые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра над уровнем моря, пепловое облако распространилось на 75 километров к востоку от исполина, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"Взрывы выбросили пепел на высоту до 8,8 километра над уровнем моря, пепловое облако смещается на 75 километров к востоку от вулкана", - говорится в сообщении в Telegram-канале KVERT.
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Выброс произошел в 07.30 18 июля по камчатскому времени (22.30 17 июля мск) и длился около пяти минут. Высоту пеплового столба и направление облака определили по спутниковым данным Himawari-9.
По данным вулканологов, извержение Шивелуча продолжается, сопровождаясь мощной газово-паровой активностью, в северной части купола растет новый блок лавы. В любое время возможны пепловые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для международных и низколетящих воздушных судов. Авиационный цветовой код опасности сохранен на оранжевом уровне.
Шивелуч - один из самых активных вулканов Камчатки. Его абсолютная высота составляет 3283 метра, высота лавового купола - около 2500 метров. Вулкан находится на севере полуострова Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный действующий вулкан региона. Он расположен в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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