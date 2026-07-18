Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра над уровнем моря, пепловое облако распространилось на 75 километров к востоку от исполина, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).