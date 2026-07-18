На Сахалине задержали водителя, подозреваемого в гибели двух женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на субботу на побережье Охотского моря у села Охотское снегоболотоход без государственных регистрационных знаков наехал на двух женщин, которые от полученных травм скончались на месте.
- Подозреваемым оказался 35-летний местный житель, его задержали.
- Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи и сотрудники полиции установили и задержали водителя снегоболотохода, подозреваемого в гибели двух жительниц Сахалина, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
По предварительной информации ведомства, в ночь на субботу неустановленный водитель на снегоболотоходе без государственных регистрационных знаков на побережье Охотского моря у села Охотское Корсаковского района совершил наезд на двух женщин 42 и 58 лет и скрылся. Обе женщины от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам),
"Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, отмечает пресс-служба.
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