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В Румынии украинку задержали за попытку контрабанды четырех обезьян - РИА Новости, 18.07.2026
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17:17 18.07.2026 (обновлено: 17:18 18.07.2026)
В Румынии украинку задержали за попытку контрабанды четырех обезьян

В Румынии погранполиция задержала украинку за попытку провоза в Сербию 4 обезьян

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пограничная полиция Румынии задержала гражданку Украины за попытку нелегального провоза четырех обезьян в Сербию.
  • Обезьяны без законных документов были обнаружены в легковом автомобиле, зарегистрированном на Украине.
  • Женщина предоставила фотографию документа, который, по ее утверждению, являлся разрешением на ввоз обезьян из Сирии в Украину, но это не помогло избежать задержания.
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Пограничная полиция Румынии сообщила, что задержала гражданку Украины за попытку нелегального провоза в Сербию четырех обезьян.
"Пограничники территориального управления пограничной полиции Тимишоары совместно с таможенниками пограничного пункта "Моравица" обнаружили четырех приматов, перевозимых без законных документов, в легковом автомобиле, зарегистрированном на Украине. Сорокасемилетняя гражданка Украины была задержана, обезьяны переданы представителям санитарно-ветеринарного надзора", - сообщается на сайте погранполиции.
Во время досмотра в автомобилем были обнаружены две коробки с обезьянами. Женщина, которая управляла машиной, сообщила, что животных она унаследовала от матери. При этом у водителя не было документов, которые подтверждали бы, что она владеет обезьянами и может их перевозить. Она предоставила фотографию документа, который, по ее утверждению, являлся разрешением на ввоз обезьян из Сирии в Украину, однако это не помогло.
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