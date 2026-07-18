В Румынии украинку задержали за попытку контрабанды четырех обезьян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пограничная полиция Румынии задержала гражданку Украины за попытку нелегального провоза четырех обезьян в Сербию.
- Обезьяны без законных документов были обнаружены в легковом автомобиле, зарегистрированном на Украине.
- Женщина предоставила фотографию документа, который, по ее утверждению, являлся разрешением на ввоз обезьян из Сирии в Украину, но это не помогло избежать задержания.
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Пограничная полиция Румынии сообщила, что задержала гражданку Украины за попытку нелегального провоза в Сербию четырех обезьян.
"Пограничники территориального управления пограничной полиции Тимишоары совместно с таможенниками пограничного пункта "Моравица" обнаружили четырех приматов, перевозимых без законных документов, в легковом автомобиле, зарегистрированном на Украине. Сорокасемилетняя гражданка Украины была задержана, обезьяны переданы представителям санитарно-ветеринарного надзора", - сообщается на сайте погранполиции.
Во время досмотра в автомобилем были обнаружены две коробки с обезьянами. Женщина, которая управляла машиной, сообщила, что животных она унаследовала от матери. При этом у водителя не было документов, которые подтверждали бы, что она владеет обезьянами и может их перевозить. Она предоставила фотографию документа, который, по ее утверждению, являлся разрешением на ввоз обезьян из Сирии в Украину, однако это не помогло.