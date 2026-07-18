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Основатель Pink Floyd пожаловался на запрет RT в США - РИА Новости, 18.07.2026
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15:08 18.07.2026
Основатель Pink Floyd пожаловался на запрет RT в США

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс пожаловался на запрет RT в США

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сожалеет, что не может смотреть телеканал RT в США.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил сожаление, что не может смотреть телеканал RT в США из-за ограничений.
"Обидно до глубины души, что не могу больше смотреть RT, потому что его (в США - ред.) запретили", - приводит телеканал слова Уотерса из интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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В миреСШАТакер КарлсонЕвросоюзPink FloydЕвропарламент
 
 
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