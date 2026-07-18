Основатель Pink Floyd пожаловался на запрет RT в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сожалеет, что не может смотреть телеканал RT в США.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил сожаление, что не может смотреть телеканал RT в США из-за ограничений.

"Обидно до глубины души, что не могу больше смотреть RT, потому что его (в США - ред.) запретили", - приводит телеканал слова Уотерса из интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.