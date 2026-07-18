Юрист предупредил о мошеннической схеме с оплатой долгов за электричество

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"Выявлена новая мошенническая схема. В мессенджере приходит сообщение из частного подменного номера с префиксом 916 якобы от имени некого центра расчетов MЭС. В сообщении говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией по начислению по ссылке", - сказал Соловьев.