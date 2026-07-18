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Юрист предупредил о мошеннической схеме с оплатой долгов за электричество - РИА Новости, 18.07.2026
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10:40 18.07.2026
Юрист предупредил о мошеннической схеме с оплатой долгов за электричество

Соловьев: выявлена новая схема мошенников с оплатой долгов за электричество

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выявлена новая мошенническая схема с долгами по оплате за электроэнергию с вредоносной ссылкой.
  • В ней используется сообщение с подменного номера, в котором говорится о начислении штрафа, а ссылка ведет к взлому аккаунта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Выявлена новая мошенническая схема с долгами с оплатой за электроэнергию с вредоносной ссылкой, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
«
"Выявлена новая мошенническая схема. В мессенджере приходит сообщение из частного подменного номера с префиксом 916 якобы от имени некого центра расчетов MЭС. В сообщении говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией по начислению по ссылке", - сказал Соловьев.
По его словам, по факту ссылка вредоносная и ведет к взлому аккаунта. Затем через какое то время начнутся звонки украинских мошенников от имени якобы правоохранителей, где они будут склонять жертву к преступным действиям, добавил он.
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