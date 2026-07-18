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Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур - РИА Новости, 18.07.2026
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06:19 18.07.2026 (обновлено: 09:14 18.07.2026)
Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур

Российское правительство ограничило грузовые перевозки для эстонских фур

© Фото : PPA / Reelika RiimandПограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : PPA / Reelika Riimand
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ограничила грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров.
  • Изменения внесли в постановление правительства от 30 сентября 2022 года № 1728.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия ограничила грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров.
"Изменения, которые вносятся в условия осуществления международных автомобильных перевозок грузов, при соблюдении которых не применяется запрет, установленный пунктом 1 постановления правительства от 30 сентября 2022 года Nº 1728. <...> В пункте 4 слова "Республике Молдова" заменить словами "Республике Молдова и Эстонской Республике", — говорится в документе.
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Запрет на грузовые перевозки с осени 2022 года действует для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Тогда же утвердили и перечень товаров, на которые он не распространялся: продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории.
Позже правительство ввело ограничения и на эти товары для Молдавии и Польши.
При этом предполагаются и несколько исключений: так, запрет не действует при перевозках в Калининградскую область, а также в некоторые районы Мурманской и других регионов.
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