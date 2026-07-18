Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия ограничила грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров.

Позже правительство ввело ограничения и на эти товары для Молдавии и Польши.

При этом предполагаются и несколько исключений: так, запрет не действует при перевозках в Калининградскую область, а также в некоторые районы Мурманской и других регионов.