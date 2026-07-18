Россия готова создать центр компетенций в организации по ИИ, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия готова сформировать центр компетенций в рамках Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Центр будет заниматься созданием международного каталога проверенных ИИ-решений, разработкой подходов к безопасности, тестированию и стандартизации, а также формированием сети центров компетенций и программ подготовки кадров.

Россия предлагает развивать совместные образовательные программы, обмены преподавателями и стажировки молодых исследователей в рамках организации.

ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Россия готова сформировать центр компетенций в рамках Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Организация могла бы сосредоточить усилия на решении трех практических задач: создать международный каталог проверенных ИИ-решений и механизм совместных пилотных проектов; выработать добровольные, совместимые подходы к безопасности, тестированию и стандартизации; сформировать сеть центров компетенций и программ подготовки кадров", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае

Он отметил, что "Россия готова сформировать такой центр компетенций и в России в рамках регионального офиса нашей новой Организации".

"У образования в новом мире особая роль. Профессиональные навыки быстро устаревают, и потому необходимо не только передавать знания, но и учить человека постоянно осваивать новое, критически мыслить, работать с данными и принимать ответственные решения", - сказал он.

Он добавил, что Россия предлагает развивать в рамках Организации совместные образовательные программы, обмены преподавателями и стажировки молодых исследователей.

"Россия готова предметно участвовать в этой работе", - добавил он.