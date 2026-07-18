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Россия готова создать центр компетенций в организации по ИИ, заявил Орешкин - РИА Новости, 18.07.2026
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06:08 18.07.2026
Россия готова создать центр компетенций в организации по ИИ, заявил Орешкин

Орешкин: Россия готова создать центр компетенций в новой организации по ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова сформировать центр компетенций в рамках Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
  • Центр будет заниматься созданием международного каталога проверенных ИИ-решений, разработкой подходов к безопасности, тестированию и стандартизации, а также формированием сети центров компетенций и программ подготовки кадров.
  • Россия предлагает развивать совместные образовательные программы, обмены преподавателями и стажировки молодых исследователей в рамках организации.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Россия готова сформировать центр компетенций в рамках Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Организация могла бы сосредоточить усилия на решении трех практических задач: создать международный каталог проверенных ИИ-решений и механизм совместных пилотных проектов; выработать добровольные, совместимые подходы к безопасности, тестированию и стандартизации; сформировать сеть центров компетенций и программ подготовки кадров", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
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Он отметил, что "Россия готова сформировать такой центр компетенций и в России в рамках регионального офиса нашей новой Организации".
"У образования в новом мире особая роль. Профессиональные навыки быстро устаревают, и потому необходимо не только передавать знания, но и учить человека постоянно осваивать новое, критически мыслить, работать с данными и принимать ответственные решения", - сказал он.
Он добавил, что Россия предлагает развивать в рамках Организации совместные образовательные программы, обмены преподавателями и стажировки молодых исследователей.
"Россия готова предметно участвовать в этой работе", - добавил он.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
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