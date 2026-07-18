Рейтинг@Mail.ru
В Риме прошла манифестация военных с требованием о повышении зарплаты - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 18.07.2026 (обновлено: 21:13 18.07.2026)
В Риме прошла манифестация военных с требованием о повышении зарплаты

В Риме прошла манифестация военных с требованиями о повышении зарплаты и льгот

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Рима прошла манифестация и шествие военных и представителей служб безопасности Италии.
  • Организаторами акции выступили пять профсоюзов сотрудников силовых структур с требованиями повышения заработной платы и пенсионного обеспечения, заключения нового коллективного договора и усиления социальной поддержки семей военнослужащих.
  • В связи с проведением акции власти Рима временно ограничили движение транспорта в центральной части города.
РИМ, 18 июл – РИА Новости. Манифестация и шествие военных и представителей служб безопасности Италии состоялась в центре Рима в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами акции стали пять профсоюзов сотрудников силовых структур, выступившие с требованиями повышения уровня заработной платы и пенсионного обеспечения, заключения нового коллективного договора на более выгодных условиях, а также усиления социальной поддержки семей военнослужащих.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в шествии, несмотря на 38-градусную жару, приняли участие несколько сотен человек. Идя по улицам, они исполнили гимн Италии с лозунгами "Безопасность для всех, достоинство для тех, кто ее обеспечивает".
В связи с проведением акции власти Рима временно ограничили движение транспорта в центральной части города. Перекрытия действовали по маршруту следования колонны от площади Республики до площади Эсквилино возле базилики Санта-Мария-Маджоре, что привело к затруднениям движения в районе железнодорожного вокзала Термини.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Итальянский бизнес в России потерял за четыре года более 40 миллиардов евро
16 июля, 22:36
 
В миреИталияРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала