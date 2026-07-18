В Риме прошла манифестация военных с требованием о повышении зарплаты

РИМ, 18 июл – РИА Новости. Манифестация и шествие военных и представителей служб безопасности Италии состоялась в центре Рима в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторами акции стали пять профсоюзов сотрудников силовых структур, выступившие с требованиями повышения уровня заработной платы и пенсионного обеспечения, заключения нового коллективного договора на более выгодных условиях, а также усиления социальной поддержки семей военнослужащих.