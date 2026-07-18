В Риме прошла манифестация военных с требованием о повышении зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Рима прошла манифестация и шествие военных и представителей служб безопасности Италии.
- Организаторами акции выступили пять профсоюзов сотрудников силовых структур с требованиями повышения заработной платы и пенсионного обеспечения, заключения нового коллективного договора и усиления социальной поддержки семей военнослужащих.
- В связи с проведением акции власти Рима временно ограничили движение транспорта в центральной части города.
РИМ, 18 июл – РИА Новости. Манифестация и шествие военных и представителей служб безопасности Италии состоялась в центре Рима в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами акции стали пять профсоюзов сотрудников силовых структур, выступившие с требованиями повышения уровня заработной платы и пенсионного обеспечения, заключения нового коллективного договора на более выгодных условиях, а также усиления социальной поддержки семей военнослужащих.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в шествии, несмотря на 38-градусную жару, приняли участие несколько сотен человек. Идя по улицам, они исполнили гимн Италии с лозунгами "Безопасность для всех, достоинство для тех, кто ее обеспечивает".
В связи с проведением акции власти Рима временно ограничили движение транспорта в центральной части города. Перекрытия действовали по маршруту следования колонны от площади Республики до площади Эсквилино возле базилики Санта-Мария-Маджоре, что привело к затруднениям движения в районе железнодорожного вокзала Термини.