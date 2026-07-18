ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Южный в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Южный» Одесской области.
- Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия России ударом высокоточного оружия воздушного базирования поразила на территории порта "Южный" Одесской области резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта "Южный" Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.