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ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Южный в Одесской области - РИА Новости, 18.07.2026
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19:55 18.07.2026 (обновлено: 20:07 18.07.2026)

ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Южный в Одесской области

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2"
Дрон Герань-2 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Южный» Одесской области.
  • Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия России ударом высокоточного оружия воздушного базирования поразила на территории порта "Южный" Одесской области резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта "Южный" Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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