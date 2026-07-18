В Москве почтут память княгини Елизаветы Федоровны

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"Ежегодно в этот день (18 июля - ред.) мы приглашаем паломников со всей России разделить с нами соборную молитву и почтить память основательницы Марфо-Мариинской обители", - говорится в сообщении на сайте Марфо-Мариинской обители милосердия.