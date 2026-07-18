В Москве почтут память княгини Елизаветы Федоровны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве почтят память преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в субботу.
- Марфо-Мариинская обитель милосердия была основана княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Память преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны почтут в субботу в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, сообщили в монастыре.
Марфо-Мариинская обитель милосердия была основана княгиней в 1909 году. После трагической гибели мужа, великого князя Сергея Александровича Романова, Елизавета Федоровна удалилась от светской жизни.
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В мае 1918 года княгиню и ее келейницу сестру Варвару увезли латышские стрелки. После трехмесячной ссылки, 18 июля 1918 года, они были убиты и сброшены в шахту вблизи уральского города Алапаевска.
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"Ежегодно в этот день (18 июля - ред.) мы приглашаем паломников со всей России разделить с нами соборную молитву и почтить память основательницы Марфо-Мариинской обители", - говорится в сообщении на сайте Марфо-Мариинской обители милосердия.
Как сообщили в монастыре, литургию в Покровском соборе возглавит епископ Бронницкий Иоанн, викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После литургии в соборе состоится открытый диалог "Духовный смысл русского самодержавия". По окончании дискуссии пройдет показ документального фильма-расследования "Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца".
Храм-часовня в честь княгини Елизаветы Федоровны в субботу будет открыт для свободного посещения.
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