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В Москве почтут память княгини Елизаветы Федоровны - РИА Новости, 18.07.2026
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:13 18.07.2026
В Москве почтут память княгини Елизаветы Федоровны

В Марфо-Мариинской обители почтут память великой княгини Елизаветы Федоровны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВеликая княгиня Елизавета Федоровна
Великая княгиня Елизавета Федоровна - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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Великая княгиня Елизавета Федоровна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве почтят память преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в субботу.
  • Марфо-Мариинская обитель милосердия была основана княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Память преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны почтут в субботу в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, сообщили в монастыре.
Марфо-Мариинская обитель милосердия была основана княгиней в 1909 году. После трагической гибели мужа, великого князя Сергея Александровича Романова, Елизавета Федоровна удалилась от светской жизни.
Портрет великой княгини Елизаветы Федоровны работы Ф.И.Рерберга на выставке Москва – Святая Земля великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Яркая судьба и страшная смерть великой княгини Елизаветы
1 ноября 2024, 08:00
В мае 1918 года княгиню и ее келейницу сестру Варвару увезли латышские стрелки. После трехмесячной ссылки, 18 июля 1918 года, они были убиты и сброшены в шахту вблизи уральского города Алапаевска.
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"Ежегодно в этот день (18 июля - ред.) мы приглашаем паломников со всей России разделить с нами соборную молитву и почтить память основательницы Марфо-Мариинской обители", - говорится в сообщении на сайте Марфо-Мариинской обители милосердия.
Как сообщили в монастыре, литургию в Покровском соборе возглавит епископ Бронницкий Иоанн, викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После литургии в соборе состоится открытый диалог "Духовный смысл русского самодержавия". По окончании дискуссии пройдет показ документального фильма-расследования "Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца".
Храм-часовня в честь княгини Елизаветы Федоровны в субботу будет открыт для свободного посещения.
Марфо-Мариинская обитель милосердия - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль
8 июня 2024, 00:05
 
РелигияМоскваАлапаевскРоссияЕлизавета ФедоровнаРелигия
 
 
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